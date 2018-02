BERLIM – Só para complementar o post anterior. A coletiva do júri teve lances de comédia de erros. Um jornalista cumprimentou Greta Gerwig, a Frances Ha, pelo Oscar. Ela teve de explicar que não concorre a melhor atriz, e até queria saber com quem ele a confundiu. Outro jornalista, sem querer ofender Barbara Broccoli – deixou claro -, estranhou que a produtora de James Bond esteja aqui para escolher filmes de um perfil de arte. Ela tirou de letra. Lembrou que o último 007 teve excelente crítica. O jurado mais bem tratado pela imprensa foi Michel Gondry, que mostra no Panorama seu documntário Is The Man Who Is Tall Happy?, sobre Noam Chomsky.

