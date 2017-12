Com elas, no tapete vermelho

Fiz hoje um destaque de TV, no Caderno 2, para Eu Te Amo, que passa no Canal Brasil. Há exatamente 35 anos, em 1981, o longa de Arnaldo Jabor foi selecionado para a mostra Un Certain Regard. Foi a estreia de Sonia Braga na Croisette, e ela voltou depois com O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco, e Rebelião em Milagro, de Robert Redford. Aquarius marcará o retorno de Sonia à montée des marches. A seleção oficial ainda não está totalmente devoilée – desvendada – e eu já sonho em ver no tapete vermelho Sonia Braga e a étoile francesa que leva jeito de ser ‘a’ rainha dessa edição de Cannes. Marion Cotillard está em dois filmes da competição – em Juste Avant la Nuit, de Xavier Dolan, e em Mal de Pierres, o novo filme de Nicole Garcia, em que faz uma mulher casada e insatisfeita que se envolve com militar, também casado – Louis Garrel. Por falar em mulheres, na entrevista que me deu, Javier Cámara disse que Pedro Almodóvar muda seu elenco em Julieta e renova seu cinema. Ele – Javier – amou Julieta. Estou louco para ver o filme e conhecer as novas mulheres de Pedro. Emma Suárez já trabalhou com Isabel Coixet e outro Pedro, o Costa. Adriana Ugarte fez até agora mais TV que cinema. E é neta de Eduardo Ugarte que, como cenógrafo e escritor, esteve associado a Luis Buñuel.

