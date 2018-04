Com Clint, do lado de lá

Depois de anos flertando com a morte – ‘Menina de Ouro’, ‘Gran Torino’ etc -, Clint Eastwood passou-se para o lado de lá. Acabo de assistir a ‘Além da Vida’. Com alguma simplificação, pode-se dizer que o filme é o ‘Nosso Lar’ do xerife. Estreia sexta. Vá se preparando. Clint, com produção de Kathleen Kennedy e Steven Spielberg (o próprio), investiga o que existe além da morte. Confesso que, no começo, fiquei apreensivo. Aonde isso vai levar, pensava, não sem certa angústia. Pois leva a alguma coisa, sim. É um filme perturbador, intenso. Ainda estou deglutindo, mas já posso dizer que me causou uma impressão funda. E o começo? Não havia visto trailer, imagem nenhuma. Não sabia da história, dos personagens, embora o título apontasse para o ‘além’. Nada me preparava para aquele tsunami. Pobre Roland Emmerich. ‘2012’ é fichinha perto do arrasador começo de ‘Além da Vida’.