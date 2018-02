Este é um daqueles posts cujo título precede o texto. É para ser irônico. Coitado do Ian McEwan. A gente achando que ele era um escritor maravilhoso, mas o cara não entende os próprios livros! Brincadeirinha, mas hoje ocorreu de eu chegar em casa, dar uma zapeada, como sempre faço, e entrou a sublime Keira Knightley em seu vestido verde de ‘Desejo e Reparação’. Para (pára sem o acento) tudo. Era o making of do filme de Joe Wright. Nunca tinha visto. Tem coisas ótimas – o diretor preparando os mil figurantes e 350 integrantes da equipe para o plano contínuo da cena da retirada de Dunquerque. A sua explicação para o esforço monumental – um ‘capricho’… Os atores falando sobre seus personagens. E Ian McEwan babando pela adaptação. Fiquei pensando cá com meus botões – os puristas do livro acham que Joe Wright, como é mesmo?, ‘diluiu’ a grandeza de McEwan. O próprio McEwan sente-se muito bem ‘reinventado’ e diz que o filme é maravilhoso e que Keira e James McAvoy superam tudo o que ele sonhava na construção de seus personagens Cecília e Robbie. Como McEwan é um escritor sério, que escreve divinamente e vende (muito) bem, imagino que ele não tenha se vendido para Hollywood, elogiando o filme por um punhado de dólares. Não, senhores, se elogia, deve ser porque gostou mesmo. Mas, enfim, não vai ser o primeiro autor a não entender o que escreveu. Só assim os puristas do livro vão apaziguar a própria consciência, depois de ter jogado tanta m… num filme tão belo quanto ‘Desejo e Reparação’. Agora, sem brincadeira, tentem ver esse making of. Tudo o que eu queria, na sequência, era (re)ver ‘Desejo e Reparação’, mas o filme não estava passando nem eu tinha o DVD. Aliás, posso até ter. Difícil é localizá-lo nas pilhas de CDs e DVDs e livros que vou amontoando por todos os cantos da casa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.