Depois de Londres e Barcelona, e Oviedo, o Rio está na briga para ser o cenário do próximo filme de Woody Allen, que, além de Nova York, já filmou em Paris e Veneza. Durante o Festival do Rio, um monte de gente comentava comigo a novidade. A irmã de Woody Allen esteve – estava – no Rio atrás de locações, a prefeitura e o governo do Estado formaram uma comissão mista e estavam oferecendo subsídios, tudo em nome do que o filme em questão poderá fazer pelo turismo, promovendo a cidade em todo o mundo. Em geral, o Rio está exposto pela violência, à ‘Cidade de Deus’. Com Woody Allen, será diferente. Pessoalmente, não tenho hoje por ele o apreço que tinha há 15/20 anos. O Woody Allen que amava, mas isso vocês sabem, era o de ‘Zelig’, ‘A Rosa Púrpura do Cairo’, ‘Hannah e Suas Irmãs’ e ‘Crimes e Pecados’, todos, curiosamente ou não, interpretados por Mia Farrow. Ele me parece meio diluído, sei lá, embora seja difícil não se divertir com Javier Bardem e Penelope Cruz em ‘Vicky Cristina Barcelona’ (e mesmo que Allen não deixe de pegar de Almodóvar somente o seu exotismo ‘latino’). Mas não tenho dúvidas de que uma filmagem de Woody Allen no Brasil – quem sabe seus personagens não pegam uma ponte aérea para São Paulo? – daria o que falar. Já pensaram o que vai ser o assédio a um set desses? E quem estará no elenco? Coisa chique…

