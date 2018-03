Meus últimos dias foram tão conturbados que não encontrei tempo para postar. Foi uma sucessão de capas no ‘Caderno 2’ e, em todas, vivendo perigosamente, como gosto, tinha entrevistas decisivas que só lograva fazer no horário em que os textos já deveriam estar terminados. Nem deveria estar escrevendo isso. A ‘confissão’ vai ser pretexto para que meu editor caia matando… Tinha também médico(s), filmes para ver… Mas estou de volta, e é o importante. Pegando carona num de meus últimos posts (anteriores), Mauro Brider me pediu que comentasse o lançamento, pela Platina, de dois DVDs com clássicos de King Vidor – ‘No Turbilhão da Metrópole’ e ‘O Pão Nosso’. Obrigado, Mauro. Fui atrás e fiz uma matéria que foi meu abre na página de DVDs de quarta-feira, no ‘Caderno 2. Aliás, com esses dois lançamentos do rei Vidor inclui na página outro DVD da Platina, o de ‘O Cristo Proibido’. Não sei se vocês leram no jornal. Poderia simplesmente reproduzi-los, mas não faz meu gênero. Vamos por partes, como diria o esquartejador.

