Já contei para vocês que comprei em Los Angeles, naquela loja do Hollywood Boulevard, seis edições (eram as disponíveis) de uma revista que me pareceu interessante. ‘Cinema Retro’ tem um subtítulo que me pareceu legal – ‘The essencial guide to the movies of the 60’s & 70’s’. É mais ou menos como Cinema Retrô (ou em retrospecto), um guia essencial para os filmes dos anos 60 e 70. Comecei a ler os textos e surtei. O editor-chefe é um tal de Lee Pfeiffer, que eu não faço idéia de quem seja, e os colaboradores regulares são Gareth Owen, Raymond Benson, Tim Greaves, Caroline Munro, Darren Allison… Pelo visto, somos todos aklmas gêmeas, porque esses seis números trazem toneladas de textos sobre Sam Peckinpah, Steve McQueen, Vincent Price, Clint Eastwood, Sergio Leone, Don Siegel, Marlon Brando, Sinatra. Este último é pretexto para que a revista abra páginas e páginas sobre um diretor que eu amo, Gordon Douglas, e que dirigiu Sinatra em ‘Tony Rome’, ‘A Mulher de Pedra’ e ‘Crime sem Perdão’ (dirigiu também em ‘Robin Hood de Chicago’, mas este é melhor esquecer). Adorei ler um belo texto sobre Jim Brown, o primeiro herói de ação negro, em filmes como ‘Os Doze Condenados’ e ‘Cem Rifles’, onde protagonizou aquela cena sexy com Raquel Welch. E os caras da revista são tarados por bondgirls – em toda edição há uma página com uma. Barbara Bouchet, Luciana Paluzzi, Honor Blackman… a revista conseguiu desencavar até Margaret Nolan, a bondgirl esquecida, aquela que aparecia com o corpo pintado de dourado em ‘007 contra Goldfinger’, uma das melhores aventuras da série (direção de Guy Hamilton, com Sean Connery e Gert Froebe como o vilão). Mas o que quero contar agora é o seguinte. Em cada edição, a revista faz (ou Raymond Benson faz na revista) uma lista de melhores do ano. Sei que tem gente que detesta lista, mas vou repassar para vocês as listas de ‘Cinema Retro’ com os melhores de seis anos. Tem coisas inesperadas e outras muito legais. Aguardem!

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.