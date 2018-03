Cineasta, nao herói

BERLIM -Na sequencia de Bela Tárr, vencedor do grande premio do júri, foi a vey de Asghar Farhadi falar na coletiva. De tudo o que disse – sobre seu cinema, censura no Ira, Jafar Panahi -, o que mais me tocou foi uma declaracao de foro muito íntimo. Uma jotnalöiosta iraniana, radicada na Alemanha, pediu licenca para falar com ele em farsi. E cobrou de Farhadi. Os olhos do mundo estava sobre ele, quando recebeu seu Urso de Ouro por Nader abd Nisim, A Separation. Ela achou seu discurso tímido. Esperava que fosse muito mais duro com o regime de Mahmoud Ahmadinejad. Farhadi respondeu que é um cineasta, nao um herói. Ele nao pode viver e se comportar segundo a expectativa dos outros. Tem de agir com sua consciencia. Ele poderia, quem sabe, ter sido muito mais agressivo, mas, como disse, se o fiyesse, ao voltar ao Irah, poderia sofrer a mesma sorte de Jafar Panahi, ou ser impedido de dar prosseguimento à sua carreira. Para ele, é muito mais importante falar através dos filmes dol que alfinetar o regime com seus discursos. Após a coletiva dos vencedores e enviar as matérias de amanhah e segunda no Caderno 2, fui jantar com Orlando Margarido. Alessandro Giannini ficou de nos encontrar, mas acho que foi persuadido pelo restante da trupe brasileira a ir para a festa de encerramento, no porao do Palast. Venho há quantos? 15 anos? Nunca fui à tal festa. Fomos jantar no Oscar & Co, de cara pasra a saída dos artistas, no Hotel Hyatt, onde se realiyam as entrevistas e funciona a secretaria do festival. Vimos Farhadi sair com seu Urso de Ouro, empurrando um carrinho de bebeh. Fiquei pensando – como será seu retorno ao Irah? Um Urso de Ouro, dopis de Prata pelos premios de interpretacao. Haverá alguma festa, repercussao popular? Ou o regime vai ignorar tudo isso? Irah, Hungria (leia post anterior), Apesar de todas as diferencas historicas e culturais, sao países irmanados nos crimes que se cometem contra a senhora democracia.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.