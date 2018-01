Cine PE (6)/Ficou faltando…

Cá estou, de volta a São Paulo e esperando pelo resultado do Cine PE, que a assessoria ficou de me enviar. Tinha compromisso à noite, ia viajar amanhã cedo para o Rio. Estou colocando tudo no passado porque, ao chegar no aeroporto, fui fazer uma ligação no orelhão – só eu… -, coloquei a carteira no apoio e, enquanto falava, cadê a carteira? Fiquei sem documentos nem cartões, cancelei o Rio e ainda por cima deixei a bateria do laptop no Recife. Daqui a pouco fico sem comunicação. Vou ser breve. Quero só dizer, reforçando a qualidade dos curtas na mostra competitiva do Cine PE deste ano, que, além de Mulheres Negras, Luiza e Soberanos da Resistência, gostei muito de Entre Andares, de Aline Van der Linden e Marina Moura Maciel, e claro que existem todos aqueles filmes já exibidos e premiados em outros festivais, mas são ótimos – Ex-Mágico, Quando os Dias Eram Eternos e Aqueles Anos em Dezembro, de Felipe Arrojo Poroger, o que mais me encanta (de todos). Torço, não é segredo, para que o melhor longa seja o mineiro Los Leones, mas não vou esperar pelo resultado, não. O dia foi estressante. Vou me deitar e ler. Amanhã é um novo dia. Espero acordar com ânimo para curti-lo.

