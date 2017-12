Cá estou de volta a São Paulo e amanhã dou conta de filmes que vi em Buenos Aires (La Entrega) e Porto Alegre (O Abutre) e sobre os quais ainda não falei. Mas, agora, como prometi, vou publicar minhas duas listas de melhores do ano. Duas, porque no jornal, meu editor me pediu uma lista de cinco mais, que aqui vai.

Praia do Futuro – Entre Brasil e Alemanha, Wagner Moura perde sua alma e reencontra o afeto de Jesuíta Barbosa. Karin Ainouz assina o melhor filme do ano.

Vidas ao Vento – A aviação, a morte, o cinema. Hayao Miyazaki no auge de suaarte como animador.

Mommy – Xavier Dolan, 25 anos, cinco filmes que só foram melhorando. Se ele começou matando a mãe, aqui ela tem sua revanche.

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho – O garoto cego e gay sai do armário. A arte de ver/sentir, por Daniel Ribeiro.

O Grande Hotel Budapeste – Num ano de tantas famílias, o excêntrico Wes Anderson filma a família que não é de sangue.