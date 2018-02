RIO – Espero estar liberado para rever Mutum, de Sandra Kogut, hoje à noite, na Première Brasil. Adorei o filme quando vi em Cannes. E o problema é que hoje, no fim da tarde, ocorre o lançamento, no festival, do livro Cinco Mais Cinco, que escrevemos – Rodrigo Fonseca e eu -, com ensaio introdutório de Cacá Diegues, a pedido do próprio Festival do Rio, numa coleção que Marcos Didonet pretende que seja anual, sobre cinema brasileiro. O lançamento está previsto para 18h30, no Centro Cultural da Justiça Federal, e vai incluir (não sei se antes ou depois) um debate sobre os filmes escolhidos pelo público e pela crítica como os melhores da Retomada. Cinco mais cinco não fazem dez, mas nove, já que um dos filmes, Cidade de Deus, trafega nas duas listas. Já falei nos melhores do público, sobre os quais escrevo, mapeando esses filmes da idéia à tela – como é o conceito do livro -, mas alguém me perguntou. Quais são os cinco mais da crítica, listados pela Fipresci, Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica? Além de Cidade de Deus, Edifício Master, O Invasor, Lavoura Arcaica e… Ih, me deu um branco. Volto ao livro, após o debate, mas seria legal encontrar todos aqueles, entre vocês, que estão (ou vivem) aqui no Rio.

