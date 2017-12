Cicatrizes d’alma

Rapidinho – quero ver hoje Marina e Copa de Elite, e não terei mais tempo de postar. Quero compartilhar logo uma experiência. Na sexta à n oite, Dib Carneiro e eu fomos jantar em casa de nosso ex-editor, Evaldo Mocarzel, que nos mostrou seu curta A Cicatriz e a Flor, baseado na peça de Newton Moreno. Achei bem interessante. Uma mulher que exorciza o fim de uma relação escalavrando-se, e a atriz se cortou mesmo em cena. Cortes e sangue, tudo real. As frases de Newton, que tentam dar conta do amor, como plenitude e dor. Fui ver ontem no Sesc Pinheiros – no teatro pequeno, não no grande – a peça O Convidado Surpresa. Fomos – Dib, nossa amiga Jussara Guedes, eu. Adriana Monteiro, que faz a assessoria, foi quem exortou o Dib. Tenho de agradecer-lhe. Gostei demais. Estava lá um povo de cinema – Marco Dutra, Daniel Ribeiro (que comemora o sucesso de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho). O Convidado baseia-se num romance de Grégoire Bouillier e a dramaturgia e a direção são de Rafael Gomes, que incorpora trechos de Miss Dalloway, de Virginia Woolf. Um homem, uma mulher. Ele atende o chamado que nunca deixou de esperar – de uma mulher que o abandonou, no passado. Nova cicatriz, nova flor (um buquê de rosas). Fiquei muito tocado pela sinceridade da encenação, e do elenco. Mayara Constantino é muito boa, mas Thiago Ledier foi uma descoberta. Puta cara bom… Queria postar logo para ver se deixo vocês com vontade de conferir.

