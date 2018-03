Chevalier Tornatore

Só para constar. Brinquei com Giuseppe Tornatore, chamando-o de comendador. Ele diz que spó no estrangeiro as pessoas reconhecem o título que lhe foi outorgado pelo próprio presidente da república italiana. Relativizou. Na França também é ‘chevalier’ e, na Itália, o título de ‘comendatore’, por mais honorífico que seja, não lhe dá preferência nem na fila do cinema. Tornatore faliou mal da internet. Diz que hoje é difícil ter controle da própria vida. Qualquer coisa que saia na rede é instantaneamente ampliada, amplificada e, depois, não tem volta. Ele já perdeu a conta de ditos sobre ele que viraram lendas urbanas e não têm volta. Enquanto não ofendem…

