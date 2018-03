‘O Cheiro do Rato’? Não seria ‘A Erva do Rato’? Antecipo-me à correção de vocês. Sorry, sorry… Estou saindo para entrevistar Klapisch e, depois, Bressane e Henrique Goldman, de ‘Jean Charles’. Haja memória para guarda entrevistas com personalidades tão distintas…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.