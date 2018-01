TIRADENTES – Devo estar no post 12 mil, sei lá, mas volta e meia me chegam, por e-mail, comentários sobre posts antigos. Agora mesmo, o Márcio postou seus comentários (dois) num post sobre o Che, de número 8800, por aí. Preparem-se. Por princípio, não sou de censurar, e não censurei, mas o Márcio entra para tentar mostrar o verdadeiro Che, que não seria o ícone que tantos de nós admiram(os). O blog fica aberto e o leitor pode revisitar a toda hora os posts antigos, mas eu confesso que me surpreendo quando chegam esses comentários extemporâneos. Me parece que ninguém mais vai ler, que as chances de as pessoas pesquisarem temas específicos é mais rara, mas me engano. É impressionante. Joselito, o ‘Funeral Submarino’, na trilha de ‘Os Aventureiros’, de Robert Enrico, volta e meia as pessoas ficam postando, e comentando. É bacana, isso.

