PARIS – Vi ontem o filme de Kathryn Bigelow, que nao sei mais como se chama no Brasil. Achava que era A Hora Mais Sombria, mas vi outro dia, antes de viajar, um poster que dizia, senao me engano, O Homem Mais Procurado do Mundo. Pouco importa o titulo. Estou mareado, escandalizado. Jennifer Lawrence vai ganhar o Oacar e nao chega aos pes de Jessica Chastain, que cria uma personagem rara no cinema norte-americano. Nao eh a tipica mulher emancipada, profissional, um modelo que Hollywood cultiva desde a lendaria Katharine Hepburn. Eh algo mais, a mulher obcecada pelo seu trabalho, que se dedica soh aa cacada e quando ela termina… Vao ver o filme. Mais ainda do que me parece o que serah a injustica com Jessica Chastain, estou mareado porque Kathryn Bigelow sequer foi indicada para o Oscar de direcao. Voces sabem que amo o Steven Spielberg de Lincoln, que tambem confronta os EUA com sua historia, mas Zero Dark Hour eh outra coisa, outro compartimento. E eh complexo, muito complexo, a tal ponto que volta e meia eu me perguntava – mas esse filme eh sobre o que? A cacada estah lah e fornece a historia, mas nao o tema. Minha cabeca estah fervilhando de ideias. Preciso decantar, antes de voltar a Kathryn Bidelow. Agora, estou em Paris. O ceu continua cinzento, choveu, ventou e o frio eh de derrubar passarinho do galho. Vou ao cinema. Tem um monte de novidades que quero ver, mas agora vou ver Romy Schneider. Elas estah em deois filmes, O Cardeal, de Otto Preminger, num ciclo sobre cinema e religiao, e no cultuado La Mort en Direct, de Bertrand Tavernier, que de alguma forma antecipa o BBB. Uma mulher estah morrendo de cancer e uma emissora de TV a acompanha em sua fase terminal. Acho que vou rever o Preminger. O filme de Tavernier tem demais a ver com a tragedia de Santa Maria e a cobertura sensacionalista da imprensa, em especial as TVs (e a Globo).

