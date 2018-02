Castanha e Caju levantam a publicidade de Piauí

Já que falei no trailer de Hairspray, quero falar de outro complemento a que assisti no Unibanco Arteplex, no fim de semana. João Moreira Salles finalmente acertou o tom, pegando carona no irmão, Walter. Pela primeira vez, a revista Piauí, que ele dirige, fez uma propaganda decente. Havia visto aquela outra, que achei ofensiva, segundo a qual a revista era para pessoas inteligentes – e o que vocês estão fazendo aí sentados na platéia do cinema, perguntava o narrador? Eu, hein? Se era para ser irônico, não captei. Achei muito metido, isso sim. A nova publicidade da revista é cantada pelos repentistas Castanha e Caju, dois gênios do coco-embolada que já apareceram em dois filmes de Walter Salles (no curta C & C contra o Encouraçado Potemkin e no episódio 8944 Km de Cannes, de Chacun Son Cinéma). Imagino que não tenha sido João o diretor da peça publicitária, mas gostei.

