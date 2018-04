Peguei vocês, hein? O titulo deste post devia ser Des-Cansei. Não é provocação e eu espero que essa gente do Cansei não fique pegando no meu pé, como fazem no blog do Zanin. Mas achei muito interessante, para diversificar o assunto ‘Cinema’, a entrevista do doutor em Ciências Políticas Luiz Alberto Moniz Bandeira a Boris Casoy, no Jornal do Brasil de hoje. ‘Lula só faz o que pode, não o que quer’ – é o título. Professor emérito da Universidade de Brasília, Moniz Bandeira vive na Alemanha. Sua análise de Lula, e de Bush, e de Chávez me pareceu muito esclarecedora. Em vez de ficar postando provocações idiotas, sugiro apenas – leiam.