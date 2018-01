Cannes, chegando

‘Variety’, semana passada, e a distribuidora Fox, extraoficialmente, confirmam que ‘Blindness’, de Fernando Meirelles, adaptado do ‘Ensaio sobre a Cegueira’, de José Saramago, integra a seleção do Festival de Cannes. A lista completa dos filmes que vão disputar a Palma de Ouro estará disponível amanhã cedo no site do festival – www.festival-cannes.fr. ‘Blindness’, falado em inglês, deve entrar representando o Canadá, mesmo que a 02, de Meirelles, seja produtora associada. A expectativa é saber se ‘A Festa da Menina Morta’, de Matheus Nachtergaele, também vai ser selecionado. Até onde sei, o filme do Matheus teria sido submetido à comissão de seleção (leia-se Thierry Frémaux) – e agradado, o que é melhor. São tantos os possíveis indicados – o novo Desplechin, o novo Laurent Cantet – que a lista teria de ser bem grande, para acomodar todo mundo. E ah, sim, está confirmado o supervento de lançamento mundial do novo Indiana Jones, ‘A Caveira de Cristal’, na Croisette. Irão todos – Spielberg, George Lucas, Harrison Ford, Shia Labeouf, Karen Allen e sei lá quem mais. Mal posso esperar.

