Cannes (52)/Vaias!

CANNES – Vaias para o júri no sala de imprensa. O prêmio de mise-en-scène/direção foi dividido entre Cristian Munguiu, por Bacalaureat, e Olivier Assayas, por Personal Shopper. Gostei muito do Mungiu, mas teria preferido que o prêmio fosse atribuído ao outro romeno da competição, Cristi Puiu, por Sieranevada. as vaias foram para Assayas. Personal Shopper foi o filme que a maioria da crítica aqui em Cannes amou odiar. Vaias, de novo, para o Grand Prix do júri, atribuído a Xavier Dolan. Gosto muito de Juste la Fin du Monde. Não vaiaria por nada o garoto prodígio quebecois. Mas suas lágrimas de emoção provocaram ainda mais raiva na sala de imprensa.

