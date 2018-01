CANNES – Mais um prêmio para The Salesman/Le Client – o de melhor roteiro para Asghar Farhadi. Gostei demais do filme. Por mais que tenha gostado do Verhoeven, Elle, seria minha Palma do coração. Mas dois prêmios já estão bem para o novo Farhadi.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.