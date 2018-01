Cannes (50)/Os melhores atores

CANNES – E o prêmio de melhor ator foi para Shahab Hosseini, excepcional no belíssimo filme de Asghar Farhadi, The Salesman/Le Client. Ele dedicou o troféu ao povo iraniano e disse que seu pai deve ter ficado feliz no paraíso. Farhadi e Xavier Dolan, na plateia, choraram. Andrea Arnold recebeu na sequência o prêmio do júri por American Honey. E Jaclin Jose está agradecendo agora o prêmio de melhor atror, que recebeu por Ma’Rosa, de Brillante Mendoza. Vou ter de dedicar um post inteiro a esse filme havia perdido e ‘pesquei’ hoje. É bem bom.

