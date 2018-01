Cannes (48)/Divina!

CANNES – Nunca houve um agradecimento como o de Houna Benyamina, a diretora de Divines, que fez sensação na Quinzena dos Realizadores e ganhou a Caméra d’Or de melhor primeiro filme. Ela foi visceral e terminou emitindo aquele grito das mulheres do deserto para comemorar. O filme é sobre uma garota que se torna traficante paras triunfar no mundo dos homens. Houna é franco-marroquina e provocou polêmica ao dizer que as mulheres devem colocar o clitóris na mesa para negociar seus direitos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.