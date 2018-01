CANNES – O tempo passa e nada da equipe brasileira. Acabam de entrar a alemã Maren Ade e os atores de Toni Erdmann. E Ken Loach, que concorre com I, Daniel Blake. E o romeno Cristian Mungiu, de Bacalaureat. Já é possível faz\er um desenho preliminar das escolhas do júri de George Miller. Aplaudido pelo público, Mel Gibson fez uma entrada triunfal no tapete vermelho. Deve ter vindo apresentar algum prêmio.

