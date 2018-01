Cannes (32)/Roteiro e prêmio do júri

CANNES – Monica Bellucci não deixou por menos e chamou o presidente do júri. Masculino, feminino, magnífico! M. Pedro Almodóvar. Na sequência, a almodovariana Marisa Pasreedes e Park Chan-wook apresentaram o prêmio de roteiro. “Nossa primeira surpresa”, anunciou Pedro. Ex-aequo. Yorgos Lanthimos, por A Morte do Cervo Sagrado, e Lynne Ramsdy, por You Were Never Really Here. Espero que o segundo não fique só nisso. E veio o prêmio do júri – para Loveless, de Andrey Zvyagintsev. Pedro, Pedro, o que estás fazendo?

