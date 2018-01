CANNES – Chegaram Pedro Almodóvar e seu júri. Maren Ade, Jessica Chatain, Agnès Jaoui, Fan Bingbing, Will Smith, Park Chan-wook, Gabriel Yared. Está todo mundo feliz, sorridente, só Paolo Sorrentino me pareceu meio blasé. O que isso aponta, em termos de premiação? Não sei. Só estou reportando… E, para os interessados, tudo isso, e mais a premiação poderão ser seguidos ao vivo na internet, no site do festival. www.cannes-festival.org (ou fr).

