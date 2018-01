Cannes (29)/Vão levar…

CANNES – E agora quem entra é Adele Haenel, com toda a equipe de 120 Batimentos por Minuto. Não tenho a menor dúvida de que o filme de Robin Campillo será premiado. Há um consenso de que é bom, importante. O problema é se um prêmio do júri, que seria OK, virar Palma de Ouro. Na sequência, também entra a equipe do sueco The Square, de Ruben Ostlund. É outro cotado para a Palma, muito (jovem) Michael Haneke para o meu gosto, mas Cannes adora esses misantropos.

