Cannes (29)/Court-metrage e Caméra d’Or

CANNES – O júri de curta-metragem, presidido por Betrand Bonello, iniciou a premiação. Venceu All These Creatures, de Charles Williams, sobre garoto que precisa domar as criaturas dentro dele – seus demônios internos. A Caméra d’Or foi para Girl, de Lukas Dhont, que venceu a Palme gay e o prêmio Fipresci de Un Certain Regard. Uma garota, num corpo de homem, tenta ser bailarina. Um filme belíssimo. E Lukas, ele próprio muito jovem, já está chamado de novo Xavier Dolan.