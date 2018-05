CANNES – Ao contrário de Pedro Almodóvar, que chegou emburrado no ano passado e assim ficou até chorar na coletiva, revelando sua preferência pelo derrotado 120 Batimentos, Madame la Présidente chegou radiante, dizendo que foi maravilhoso trabalhar com gente tão apaixonada. O júri de Cate Blanchett, portanto, está contente de si mesmo. Vamos ver o que nos reserva. Sem Ceylan nem Jean-Luc Godard – seu produtor não deu as caras – estou duvidando do acerto.