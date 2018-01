Cannes! (26)/E eu acertei…

CANNES – No meu texto para o Estado cravara que Emmanuelle Bercot, diretora da filme de abertura – La Tête Haute -, poderia fazer história em Cannes vencendo o prêmio de melhor atriz por Mon Roi, de Maïwenn. Não deu outra. Que me lembre, nunca, em nenhum festival, a diretora de um filme ganhou como atriz pelo filme de outra diretora. Emmanuielle dividiu o prêmio com Rooney Mara, de Carol, de Todd Haynes. Tem gente à beira de um ataque de nervos aqui do meu lado.Cate Blanchett, a própria Carol. não levou…

