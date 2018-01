Cannes! (20)/Já vai começar

CANNES – Cheguei na sala de imprensa e a primeira pessoa que vi foi Rodrigo Fonseca, que me reportou. Já entraram no palais – o húngaro, Laszlo Nemes, de O Filho de Saul; Tim Roth e seu diretor, o mexicano Michel Franco, de Chronic; Vincent Lindon, ator do melhor francês da competição, La Loi du Marché, de Stéphane Brizé; Maïwenn e sua atriz, Emmanuelle Bercot, de Mon Roi; e a atriz de Jia Zhang-ke, Mountains May Depart. O que me enche de expectativa. Terão os Coen, na presidência do júri, feito a coisa certa? Mesmo tendo de engolir minha desconfiança por eles, espero, sinceramente, que sim. Já vai começar.

