Cannes (10)/A dupla euforia de Mr. Miike

CANNES – Já é quase 1 da manhã aqui, tenho de dormir porque acordo antes das 7. Banho, café, uma caminhada até o palais – a sessão matinal começa às 8h30. Mas tenho de dar conta de que entrevistei, no sábado à tarde – já estou no domingo -, o Takashi Miike. Éramos um grupo reduzido, e bem entusiasmado. Havia uma jornalista inglesa, bem jovem. esse tipo de filme de ação, violento – como é A Espada do Imortal -, não é, em geral, o que mais agrada às mulheres, mas ela estava adorando. O que quero deixar registrado, mesmo rapidamente, é a alegria de Mr. Miike. Ele parece em paz consigo mesmo, com seu cinema. Passa duplamente essa euforia – na tela e na conversa. Já o entrevistei outras vezes, aqui mesmo em Cannes. Espero ainda ter tempo de renovar esses encontros.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.