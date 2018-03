Reconheço que meu post anterior foi anticlimático, nessas horas que antecedem a chamada ‘maior festa do cinema’. Mas ontem foi o aniversário de meu amigo Dib Carneiro e festa foi aquela. Só que exagerei um pouco (um pouco?) e passei o dia bodeado. Juro que não sabia que a Globo ia transmitir a cerimônia. Depois de ignorar o Oscar em anos anteriores, a emissora (re)descobriu a maior festa. Só que vai faltar o Rubinho. Sem Rubens Ewald Filho de pinguim, não dá, sorry. Rubinho já está/estava comprometido com a TV paga.

