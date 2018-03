Cadê vocês?

Eh, Merten, ninguém quis aproveitar a proposta de discutir o Oscar, mas nem um comentariozinho, nem os dos frequentadores habituais do blog, é um pouco demais. Como vocês não parecem interessados, vou me concentrar na cobertura da festa para o ‘Caderno 2’ e não postar nada. Aproveito também para desfazer um equívoco. Esses nomes terminam por me confundir. Quando escrevi os nomes dos roteiristas vencedores do Spirit, o Oscar dos independentes, bem percebi que estava me enganando. Michael H. Weber e Scott Neustadt levaram a estatueta por ‘500 Dias com Ela’ e eu fiz uma pequena confusão, como se o diretor Marc Webb, que entrevistei no Festival do Rio do ano passado, fosse o Weber. É Marc Webb quem vai dirigir ‘Homem Aranha 4’ e gostaria que Joseph Gordon-Levitt fizesse o papel. Fui induzido ao erro um pouco pela sonoridade do nome – Webb/Weber -, mas também porque Marc, quando o entrevistei, me disse que fez algumas mudanças no tal roteiro. Ou seja, ele talvez pudesse ser creditado, mas preferiu deixar só a dupla com as honras da escrita de sua ótima comédia, muito melhor do que ‘Preciosa’, mas é a lógica perversa dos ‘indies’. ‘500 Dias’ sequer foi indicado para o Oscar de roteiro original, uma burrada da Academia de Hollywood. Torço pelo Tarantino – com o Oscar de coadjuvante para Christopher Waltz, seria a outra barbada de ‘Bastardos Inglórios’ -, mas sei lá qual é o quiprocó que poderá deixar nosso amigo Quentin de fora, segundo vocês. Espero que não. Para mim, esses prêmios já são dele. ‘Moralmente’, pelo menos.

