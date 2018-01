Cadê Tim Burton?

Agradeço ao Régis pela informação sobre o título brasileiro (‘Cruel Desengano’) do filme que Frez Zinnemann adaptou de ‘Member of the Wedding’, de Carson McCullers. Não posso opinar sobre o Johnny Depp em ‘Sweeney Todd’ porque não vi o filme, mas confesso que estou abrindo uma exceção na minha ojeriza pelos últimos filmes do Tim Burton. Adorei o trailer e só espero ter tempo de ver o filme antes de viajar na sexta. Será que vai ter alguma pré-estréia? Cabine para a imprensa? Estou chocado com a ausência do filme nas categorias principais do Oscar. ‘Conduta de Risco’ concorre a melhor filme e direção? Só pode ser piada para cima da gente… O que nos resta, ou me resta? Torcer por ‘Sangue Negro’, de Paul Thomas Anderson, e pelos cinco Oscars de ‘Ratatouille’. Mas confesso que estou c… para o Oscar. As mortes de hoje (e dos últimos dias…) me tocaram muito mais. A seguir.

