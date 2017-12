Peraí mais um pouquinho, César Murilo. Antes do Bertolucci, quero falar sobre uma reportagem de hoje do Jornal da Tarde, que meus colegas aqui do ‘Caderno 2’ acabam de me mostrar. É assinada por Frantchesco Ballerini e leva o sugestivo título de ‘Cadê o sexo?’ Frantchesco sacou o óbvio – os maiores sucessos de público do cinema brasileiros eram aqueles filmes cheios de sacanagem com Sônia Braga (‘Dona Flor e Seus Dois Maridos’ e ‘A Dama do Lotação’). Agora, com toda a liberdade de que os cineastas dispõem, o sexo sumiu da tela, cedendo espaço à violência. Eis aí um interessante material para reflexão. E, se você quiser, pode até fazer a sua lista de momentos ‘calientes’ do cinema nacional, essas coisas que a gente não vê mais.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.