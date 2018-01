Cadê ‘Era Uma Vez no Oeste’?

Estou cansado, mas fui dar uma olhada nos comentários do post anterior – ainda sobre Claudia Cardinale – e entendo a indignação do Félix. Citei algumas cenas de CC em filmes de Visconti e ele me cobrou – e ‘Era Uma Vez no Oeste’? Claudia é magnífica no desfecho do spaghetti western de Sergio Leone, distribuindo aquela água, numa perfeita representação (ou retomada…) da prostituta de bom coração de John Ford. Já passou da meia-noite, já estamos no ‘amanhã’ e eu só quero acrescentar que ‘ontem,’, no encontro com Carlos Reichenbach, ele citou sua cena favorita com CC, num filme de Zurlini, claro – ‘A Moça com a Valise’. É quando o garoto (Jacques Perrin, com quem o cineasta fez depois ‘Cronaca Familiare’/Dois Destinos) chega no terraço onde Claudia dança com o velhote e ele termina pousando a mão sobre a dela, como um signo de rendição amorosa. Reichenbach tem razão. Aquilo é maravilhoso.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.