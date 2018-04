Cadê a Poderosa?

Incrível! E não é que perdi a poderosa Jane Fonda? Havia visto o trailer da comédia Ela É Poderosa umas 30 vezes, nos cinemas e na cabine da PlayArte, nas muitas vezes em que lá fui assistir a diversos filmes. Devia estar fora quando o filme estreou, pois descobri que estava em cartaz somente no fim de semana passado, quando fui checar o horário de Possuídos (Bug, de William Friedkin), no Shopping D. Ela É Poderosa estava passando numa sala solitária do Bristol, que é da PlayArte, é bom acrescentar. Queria ver o filme agora à tarde, fui checar o horário e… Saiu de cartaz! Imagino que não devia ser nenhuma maravilha, como A Sogra também não era. Mas, na categoria ‘maus-filmes-que-são-divertidos’, com certeza havia espaço para A Sogra. Vocês viram Ela É Poderosa? E a Jane Fonda? Que tal?