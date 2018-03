Celdani me pede que simplesmente entregue o mapa da mina. Em geral, distribuidores fazem exibições para a imprensa de seus filmes em salas comerciais, mas ocorre de empresas como a Sony, a Warner, a PlayArte e a Paris, que têm cabines próprias, fazerem sessões em suas salas. São para profissionais de imprensa – excepcionalmente, quando a gente perde o filme no cinema – e imagino que para exibidores. O problema, no caso de ontem, é que a cabine da Sony, no RoboCop, é na Nações Unidas, lá perto do Morumbi, e a da Warner, em Alphaville! Corri feito louco, e me cansei no carro do jornal, mas espero que isso não tenha afetado minha crítica.

