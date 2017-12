Gostei muito do Goodfellas de Clint Eastwood, Jersey Boys, e Empire dedica duas páginas à apresentação dos garotos. Achei muito instrutiva a entrevista com Erich Bergen, que faz Bob Gaudio. Descobri que Jersey Boys inicialmente seria dirigido por Jon Favreau e ele dispensou Bergen porque não tinha cara nem voz e, portanto, não servia para o papel – um papel que o cara já vinha fazendo há três anos no palco, com o sucesso que todo mundo sabe (menos eu, que estava desligado do fato de ser uma adaptação). A primeira coisa que Clint fez foi reintegrar Erich Bergen. Bye-bye, Jon Favreau. Já foi tarde… Jersey Boys estreia quinta, e antes tem a maratona do MIS, com Gran Torino, Invictus e a pré-estreia do novo Clint.

