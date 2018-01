Bruxa à solta

Harrison Ford sofreu um acidente com um monomotor que caiu num campo de golfe e está internado num hospital de Los Angeles, com ferimentos na cabeça. Espero que se recupere. A bruxa soltou-se hoje em Hollywood, e não estou falando de Julianne Moore em O Sétimo Filho. Uma notícia no site da revista norte-americana Star virou top 10 no Brasil. Ficou todo mundo repercutindo, o dia todo, a informação de que o grande Jack Nicholson, de 77 anos, estaria com Alzheimer. Até onde sei, a notícia não foi confirmada e apenas crava mais um prego no caixão da confiabilidade da revista. Star é a menos confiável das publicações norte-americanas. Apenas 10% dos leitores e profissionais da área dão crédito à revista. Devem estar todos no Brasil, considerando o alvoroço que provocou, nas redes sociais, a suposta doença de Jack. Nem brinquem. Embora não tenha convivido com ele, acompanhei à distância o processo de meu amigo Tuio Becker. O Alzheimer não destruiu apenas a mente dele. Afetou todo o mundo ao redor. Seria triste saber que Jack Nicholson está privado de sua mente brilhante. Que seja só boato.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.