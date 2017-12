E esta, agora, meu Deus? Estou aqui de vigília na redação do ‘Estado’, por causa do estado crítico de Fábio Barreto e me surge a notícia de que Brittany Murphy morreu de parada cardíaca. Quem afirma é aquele site – TMZ – que ganhou notoriedade ao cravar em junho, antes que todo mundo, a morte de Michael Jackson. ‘Garota, Interrompida’, ‘8 Mile’, ‘Recém Casados’, ‘Sin City’. São os filmes dela que me vêm agora e eu gosto muito do de Curtis Hanson, com Eminem. Tem ainda aquele ‘Little Black Book’, de Nick Hurran, que no Brasil se chamou algo como ‘As Amigas do Meu Namorado’. Como a trilogia de Steven Spielberg – ‘O Terminal’, ‘Guerra dos Mundos’ e ‘Munique’ -, que não precisa fazer nenhuma referência ao 11 de Setembro para colocar na tela o melhor testemunho sobre os EUA de George W. Bush, ‘Little Black Book’ também expõe, sob o formato de uma comédia romântica meio ‘tolinha’, a quebra de confiança que marcou a presidência de Bush Jr., um notório manipulador da opinião pública (via seu controle da mídia). Ainda não há confirmação da morte da garota – que não era bem uma garota e sim, uma balzaqueana, pois já tinha 32 anos. Mas confesso que estou chocado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.