Brasil no podio!

BERLIM – Para saber quem ganhou o Urso de Ouro ainda vamos ter de esperar ateh amanhah aa noite, mas jah saiu o primeiro grande vencedor da Berlinale de 2013. O filme romeno Child`s Pose, de Calin Peter Netzer, acaba de verncer o premioo da Fipresci, Federacao Internacional da Imprensa Cinematografica, como melhor filme da competicao. A critica tambem premiou, como melhor filme do Forum, o documentario brasileiro Helio Oiticica, de Cesar Oiticica Filho. O artista estah sendo contemplado aqui em Berlim com uma exposicao de seus trabalhos no museu do Hamburger Bahnhof. E a vitoria do documentario de Cesar foi dupla – ele tambem vai receber amanha (mas jah foi avisado) o premio Caligari, que contempla uma obra, ou artista, por suas inovacoes esteticas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.