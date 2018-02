Brasil lá fora

Na categoria que nos interessa, ‘O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias’, de Cao Hamburger, não foi indicado na categoria de filme em língua não-inglesa. O critério é ser falado, ou não, em inglês, o que cria a situação bizarra de Caçador de Pipas, de Marc Foster, que estou louco para ver, concorrer a melhor filme estrangeiro, mesmo sendo norte-americano, pois é falado em afegão. Mas existem bons concorrentes – ‘4 Meses, 3 Semanas e 2 Dias’, de Christian Munghiu; ‘The Diving Bell and the Butterfly’, de Julian Schnabel; e ‘Lust, Caution’, de Ang Lee (os dois serão distribuídos pela Europa, que ainda não encontrou o título brasileiro para nenhum dos dois), embora eu tenha de confessar que acho ‘Persépolis’, da Marjane Satrapi, que também concorre, muito meia-boca. Aproveitando a não inclusão do Brasil no Globo de Ouro, para pegar carona no idioma não inglês, quero me desculpar com vocês. Minha informante me havia garantido que ‘Tropa de Elite’, do Padilha, ia para o Festival de Berlim na mostra Panorama. ‘Tropa’ vai, mas concorrendo ao Urso de Ouro. Já pensaram, se o filme ganhar?

