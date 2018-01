Brangelina

CIDADE DO MEXICO – Mais que a brasileira, eh impressionante como a imprensa mexicana cultiva as fofocas de celebridades. No Brasil temos as revistas especializadas em invadir a privacidade de astros e estrelas – invadir uma ova, eles proprios abrem as portas -, mas os jornais ainda manteem o decoro. Aqui, nao. Tomei um porre acompanhando diariamente, pelos jornais, as atribulacoes do casal Brad Pitt-Angelina Jolie. Eles saoh o equivalente de Elizabeth Taylor e Richard Burton nos anos 60. Sei tudo sobre as adocoes, os guarda-costas, o que gastam com cada filho, ateh que brigaram por causa do mais recente, um garoto tailandes, cuja maeh, uma drogada, agora quer recuperar a guarda do menino (ou quer dinheiro). Cinema, que eh bom, ninguem fala.

