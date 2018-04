Brando, Clint e o ‘meu’ Brian Hutton

Neste mês de julho, o canal TCM homenageia dois ícones de Hollywood, Marlon Brando e Clint Eastwood. A homenagem a Brando começou ontem, dia 1º, quando se completavam cinco anos da morte do astro. Passou no fim da noite um documentário sobre ele e, na sequência, o drama ‘O Selvagem’, de Laslo Benedek, que imortalizou Brando como rebelde, montado no lombo daquela motocicleta, prenunciando ‘Juventude Transviada’ e, mais de uma década mais tarde, a geração ‘Easy Rider’. A homenagem a Brando vai prosseguir durante todas as segundas-feiras de julho, às dez da noite, mas ‘A Face Oculta’, sobre o qual Mauro Brider quer saber minha opinião, não é um dos títulos programados (‘Uma Rua Chamada Pecado’, ‘Sindicato de Ladrões’, ‘Caçada Humana’ e ‘O Poderoso Chefão’). A outra homenagem, a Clint, começa no sábado, com um documentário, ‘Eastwood by Eastwood’, que será seguido pelo western ‘Josey Wells, o Fora da Lei’. Durante todas as terças e sábados de julho teremos, às dez da noite e, depois, às 23h45 (ou Oh10), uma variedade maior de filmes dirigidos e/ou interpretados por Clint, incluindo ‘Os Guerreiros Pilantras’ e ‘O Desafio das Águias’, dois filmes de ação que ele fez com Brian G. Hutton e que eu adorava, até hoje lamentando a vertiginosa decadência desse diretor que parecia tão talentoso. Quando Quentin Tarantino disse em Cannes que Enzo G. Castellari e Robert Aldrich foram suas referências para ‘Inglorious Bastards’, bem que gostaria de ter tido mais tempo para lembrá-lo do duelo, ao som de Ennio Morricone, dos soldados em ‘OS Guerreiros Pilantras’. E Clint e Richard Burton formam uma dupla sensacional em ‘Where Eagles Dare’, que pode até ser um subproduto de ‘Os Doze Condenados’, de Aldrich, mas é ótimo (e, no fundo, também foi referência, nem que inconsciente, para Tarantino). ‘Os Guerreiros’ passa sábado, dia 18, às 23h45, no TCM. ‘O Desafio’, na terça, 21, no mesmo horário. O post ficou longa e ‘A Face Oculta’ fica para o próximo.