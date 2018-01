Box-office

Não sou muito de comemorar a bilheteria de filmes, uma porque o sucesso de público não é garantia de qualidade e outra porque… Porque não, ora! (Também não sou de secar, esperando que determinados filmes, nacionais e estrangeiros, fracassem, não.) Mas hoje já comemorei o que me pareceu o sucesso de ‘Estômago’, a partir das filas que vi ontem no Unibanco e no Arteplex. Encontrei agora no almoço o repórter Cosme Rímoli, do Esporte do ‘Jornal da Tarde’, e ele me disse não apenas que também gostou do filme do Marcos Jorge – e do seu excepcional ator, João Miguel – como viu ‘Estômago’ numa sessão lotada. Legal, principalmente para um filme que parecia não andar indo muito bem das pernas. Só que agora eu vou extrapolar. Acabo de receber um e-mail do Rodrigo Fante, que faz assessoria da Imagem. Redrigo informa que ‘Super-Herói O Filme’ fez a maior bilheteria do fim de semana (argggghhh) no Brasil, mas acrescenta que outro filme da distribuidora, que estréia em agosto no Brasil, liderou o ranking do fim de semana nos EUA. O filme em questão é ‘The Fobidden Kingdom’, com Jackie Chan e Jet Li, cujo trailer eu vi em Los Angeles e fiquei doido para assistir. Ôba! Quer dizer que é certo que a gente vai vê-lo aqui no brasil? Em agosto, é? Cooollll.

