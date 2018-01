Captei a mensagem, Fábio, e sinto se te desaponto, mas não posso deixar de pensar como espectador, que sou. Estou louco para ver o novo Indiana Jones (‘A Caveira de Cristal’) e este filme de artes marciais que une os dois maiores do gênero, Jackie Chan e Jet Li. Todos fazem parte do meu imaginário. Fazer o quê? São as minhas ‘idiossincrasias’. Mas estou sensível nesta manhã e poderia ter passado sem a tua sutil acusação de que estou sendo um bom soldado da luta da indústria cultural por mercado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.