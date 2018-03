Bom proveito

TIRADENTES – Cá estou no coração de Minas, para o início, daqui a pouco, de mais uma Mostra Aurora. Chego sempre cheio de expectativa para ver o mais criativo jovem cinema brasileiro e a Aurora nunca me decepciona. Não há de ser desta vez, espero. Vamos lá. Meu assunto agora é outro. Na sexta, na minha participação na Rádio Estadão, havia feito um comentário reticente sobre ‘Amor’, prometendo voltar ao filme de Michael Haneke. Revi-o no sábado. Ontem, tentei rever o Tarantino, ‘Django Livre’, mas sessões estavam lotadas. Terminei indo ver… ‘Uma Família em Apuros’, a comédia com Billy Crystal e Bette Midler. Fiz uma descoberta interessante, senão assombrosa. Já explico. Mesmo não gostando de ‘Amor’, não sou louco de negar as qualidades do filme de Haneke, seu rigor. Mas, a par da misantropia, o fato de Haneke começar o filme pelo fim lhe coloca certos problemas – como insistir em mais três ou quatro desfechos, que comprometem o tal rigor. É o que dá querer fazer obra ‘aberta’. Haneke queria, talvez, deixar o espectador livre para formular seu conceito sobre o que viu, mas termina é enfraquecendo a proposta. E terminar o filme com a Isabelle Huppert, que passa o filme tentando entender, não a doença da mãe, mas a mente do pai, equivale – creio eu – a um pronunciamento (moral?) sobre o juiz penitente de Krysztof Kieslowski (o personagem de Jean-Louis Trintignant), mesmo que o diretor diga que não. Mas a surpresa a que me referia é a seguinte – por mais ‘banal’ e hollywoodiana que seja, até como fórmula, o filme com Crystal e Bette proporciona certas descobertas. É a história de um casal de velhos, eles têm uma filha com quem o pai, principalmente, não se dá muito bem (perceberam?) e agora surge a segunda chance. A filha precisa da ajuda dos pais para poder partir numa viagem com o marido. Confia-lhes os netos. ‘Uma Família em Apuros’ não deixa de ser o ‘Amor’ made in USA. O casal de velhos de Haneke cultiva a música clássica, são intelectuais e distantes. Crystal e Bette são vulgares, não há dúvida, mas calorosos. Trintignant pode ser gentil, como assinala a própria Emmanuelle Riva, mas, parfois, consegue ser um monstro e prova disso é a bofetada que ele dá na mulher, indefesa como uma criança, em consequência da doença. O tênue conceito de civilização passa a ser contestado – a caçada à pomba. ‘Amor’ vira filme de terror e Haneke, o rigor já foi pro brejo, não resiste a criar uma cena como a do pesadelo do marido. Vejam bem, nem me passa pela cabeça equiparar os dois filmes ou insinuar que a comédia de Hollywood é melhor, mas certamente não é a nulidade que imaginava que fosse. E terminou iluminando o que não gosto em Haneke, não apenas nesse filme, mas em toda obra dele. Mas, enfim, chega de ‘Amor’. Aurora! Fico esta semana em Minas, retorno a São Paulo no fim de semana e, na terça da próxima semana, parto para a Europa. Paris, uma semaninha, antes de Berlim. Ah, sim, hoje pela manhã, no aeroporto (Congonhas), antes de embarcar, conversei pelo telefone com François Ozon. Na sexta, dia 1.º, estreia ‘Dentro de Casa’. Não acho que Ozon seja um grande diretor, mas é certamente inteligente, sustenta um diálogo instigante, e tem bons filmes no currículo. Com o gancho de ‘Dentro de Casa’, falamos de sedução, voyeurismo e, uma coisa leva à outra, Alfred Hitchcock. Pena que a conversa não tenha sido longa, porque precisava embarcar. Mas foi proveitosa. Lembrei-me da frase de ‘O Tesouro do Barba Rubra’, de Fritz Lang, sobre o qual, além do post no outro dia, escrevo hoje no ‘Caderno 2’. L’experience a été profitable, monsieur. Sempre é, com Ozon.

