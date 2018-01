Bom fica longe de grande

BERLIM – Se O Ano foi aplaudido, The Good German foi vaiado – o que não impediu que uma numerosa platéia de jornalistas aguardasse o diretor Steven Soderbergh e a estrela Cate Blanchett para a entrevista. Cate permanece em Berlim para a exibição de Notas Sobre Um Escândalo, que também participa da competição. Não gostei muito do Bom Alemão – aliás, não gostei, mas achei interessante, como ato de curadoria, sua exibição logo após o filme do Caio Hamburger. Fiz aquela ponte entre judeus, sinagoga e nazismo. O Bom Alemão passa-se em Berlim, após a guerra, quando Harry Truman, Winston Churchill e Josef Stalin se reuniram para desenhar o novo mapa mundial. Há uma trama policial sobre agentes soviéticos e americanos que buscam um homem que pode depor no julgamento de nazistas. Ele é marido de Cate, de quem George Clooney, na pele de um oficial americano, foi amante no passado. O bom alemão (o marido) quer expiar sua culpa, mas as potências emergentes dividem-se quanto ao proveito que poderão tirar de mais uma culpa lançada sobre o povo alemão. O caso envolve armamentos nucleares e o futuro interessa mais que o passado. O público vaiou The Good German e eu fiquei me perguntando o por quê. Pode ter sido pela insistência de Soderbergh em reabrir o debate sobre a culpa alemã, mas se ele o fez foi porque queria discutir outro desenho do mapa mundial, o que interessa agora a Washington. A idéia pode ser curiosa, mas acho que o que desagradou foi a forma. Filmado em preto-e-branco, o filme é estiloso e tenta recuperar o clima de velhos clássicos românticos – incluindo Casablanca, cujo desfecho na pista do aeroporto, com o avião, lhe serve como referência. A diferença é que Soderbergh não acredita mais em romantismo. Uma personagem chave não age por amor, mas por instinto de sobrevivência. Não gostei, o público também não, mas The Good German tem alguma coisa que perturba.

